ارتفاع أسعار الفائدة والمنتجات السكنية أدي للعزوف عن الشراء

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كشف المهتم في الشأن العقاري عبدالمجيد المطيردي، أن ارتفاع أسعار الفائدة والمنتجات السكنية أدت إلى عزوف وتأجيل الرغبة في الشراء وانخفاض التمويل العقاري.
فيديو | المهتم في الشأن العقاري عبد المجيد المطيردي: ارتفاع أسعار الفائدة والمنتجات السكنية أدت إلى عزوف وتأجيل الرغبة في الشراء #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/V5iY6VIEp4قد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 11, 2023
وأردف المطيردي، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن تكلفة التمويل مرتفعة جدًّا، وهناك ارتفاع مضطرد في الأسعار السكنية للشقق والفلل.
واختتم عبدالمجيد المطيردي أن البعض اتخذ قرارًا بتأجيل الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، وشريحة الطلب بدأت تنخفض.