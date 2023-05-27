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حالة ترقب بالأسواق لاجتماع أوبك المقبل

ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات حل أزمة الديون الأمريكية

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات حل أزمة الديون الأمريكية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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سجلت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع مستويات مرتفعة في البورصة العالمية، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.17%، أي ما يعادل 0.84 دولار ليسجل البرميل 73 دولارًا، كما ارتفعت أسعار خام برنت الأمريكي بنسبة 0.90%، أي ما يعادل 0.69 دولار، ليسجل البرميل مستوى 77 دولار.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين من إبرام اتفاق لسقف الديون، بالإضافة إلى توقعات متضاربة بشأن الإمدادات النفطية قبل اجتماع أوبك + المقبل، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

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وارتفعت أسعار النفط العالمية، حيث سجل بنزين نايمكس، اليوم السبت ارتفاعًا بنسبة 1.12%، الذي يعادل 2.99 دولار، ليرتفع البرميل إلى 270.34 دولار، بينما تراجع سعر الغاز الطبيعي عالميًا، اليوم السبت، بنسبة تصل إلى 2.38%، الذي يعادل 0.06 دولار، لينخفض إلى 2.42 دولار للبرميل.

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محادثات الديون الأمريكية

ومع ذلك، ظلت الأسواق في حالة ترقب، حيث قد تطول محادثات الديون الأمريكية، بالإضافة إلى مخاوف جديدة بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الشهر المقبل، والذي من شأنه أن يحد من الطلب بعد بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكيين القوية وقراءات التضخم.

وقال مسؤول في إدارة بايدن، لـ رويترز، إنه من المحتمل أن يتوصل المفاوضون إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار، ويمكن أن تمتد المحادثات إلى عطلة نهاية الأسبوع.

إنتاج أوبك بلس

واستقرت المعايير القياسية على انخفاض بأكثر من دولارين للبرميل يوم الخميس الماضي، بعد أن قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من احتمال إجراء مزيد من تخفيضات إنتاج أوبك بلس في اجتماعها في فيينا المقرر بالرابع من يونيو/ حزيران المقبل.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن روسيا تميل نحو ترك أحجام إنتاج النفط دون تغيير لأن موسكو راضية عن الأسعار والإنتاج الحاليين.

اجتماع أوبك

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال ومقرها نيويورك، “أعتقد أننا جميعًا، في حالة ترقب قبل اجتماع أوبك الأسبوع المقبل”.

ومن المتوقع أن يظل الطلب الأمريكي على البنزين قويًا، حتى مع توقعات مجموعة AAA لسائقي السيارات، أن تتأثر عمليات الطلب على النفط بعطلة نهاية الأسبوع، وعطلة يوم الذكرى المقررة في الفترة من 27 حتى 29 مايو، وهو يوم عطلة فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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