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بسبب ارتفاع الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية

ارتفاع الناتج المحلي السعودي 3.9% خلال الربع الأول من 2023

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
ارتفاع الناتج المحلي السعودي 3.9% خلال الربع الأول من 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9 % خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكدت الإحصاء في بيان لها أن النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية والتي قادت الاقتصاد السعودي للنمو في 2023.

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وقالت إن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 5.8%، فيما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.

 

 

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