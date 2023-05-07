ارتفاع الناتج المحلي السعودي 3.9% خلال الربع الأول من 2023

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الناتج المحلي في المملكة بنسبة 3.9 % خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت الإحصاء في بيان لها أن النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية والتي قادت الاقتصاد السعودي للنمو في 2023.
وقالت إن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 5.8%، فيما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 4.9%، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.3% على أساس سنوي.