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مع زيادة الاشتباكات يوميًا

ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين بالسودان لـ 822 شخصًا

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين بالسودان لـ 822 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت نقابة أطباء السودان، ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 822 شخصًا منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفقًا لـ سكاي نيوز.

ودارت اليوم اشتباكات في أركويت والمعمورة شرق الخرطوم وجبرة جنوب العاصمة السودانية.

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إعفاء مدير عام الشرطة

ويُذكر أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أصدر أمس الاثنين، قرارًا بإعفاء مدير عام الشرطة السودانية.

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وفي سياق متصل، قرر الفريق عبد الفتاح البرهان، إنهاء خدمة سفراء بوزارة الخارجية السودانية.

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تجميد حسابات الدعم السريع

وجاء القراران بعد تجميد حسابات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك في السودان، وإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه.

ودخلت الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح الرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي، شهرها الثاني، حيث بدأت في منتصف أبريل الماضي، ووقع الطرفان اتفاقًا أوليًا قبل أيام قليلة، تعهّد فيه الطرفان باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

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