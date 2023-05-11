ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة لـ 25

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تفاصيل الهجمات الواسعة على قطاع غزة، في يومها الثالث، فيما وصلت أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة لـ 25.

عملية الدرع والسهم

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الهجوم على 158 هدفًا مع دخول اليوم الثالث من عملية “الدرع والسهم”. وفي المقابل تم إطلاق 507 قذائف صاروخية من قطاع غزة.

وتم تمديد العمل بالتعليمات الخاصة على الجبهة الداخلية والبقاء بالقرب من المباني المحصنة، حتى الجمعة الساعة 2:00 مساءً، وينطبق نفس الإجراء على شاطئ زكيم، وحركة القطارات من سديروت إلى عسقلان.

ضحايا القصف الإسرائيلي

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، مقتل 25 فلسطينيًا في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل هجومًا واسعًا على قطاع غزة، بدأ الثلاثاء الماضي، وأدى لسقوط قتلى وإصابة عشرات الجرحى، واستهدف مناطق مختلفة بينها سكنية.

محادثات وقف إطلاق النار

وفي المقابل، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مئات الصواريخ أطلقت من غزة، اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها.

من جانب آخر، يصل رئيس الدائرة السياسية في الجهاد الإسلامي، محمد الهندي، إلى القاهرة صباح الخميس، لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل دعوة رسمية من مصر.

وفي الساعات القليلة الماضية تعثرت جهود تحقيق وقف إطلاق النار.