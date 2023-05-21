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في الربع الأول

ارتفاع خسائر “إعمار” 3% إلى 171 مليون ريال

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
ارتفاع خسائر “إعمار” 3% إلى 171 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إعمار المدينة الاقتصادية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 أي لمدة ثلاثة أشهر.

ارتفاع الخسائر

وأشارت إعمار المدينة الاقتصادية، في بيان على “تداول”،” إلى ارتفاع الخسائر 3% إلى 171 مليون ريال في الربع الأول

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النتائج المالية لإعمال المدينة الاقتصادية بالتفصيل:
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
المبيعات/الإيرادات 157 87 80.46 136 15.44
إجمالي الربح (الخسارة) 21 -36 -77
الربح (الخسارة) التشغيلي -61 -119 -48.74 -367 -83.38
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -171 -166 3.01 -531 -67.8
إجمالي الدخل الشامل -173 -166 4.22 -521 -66.79

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