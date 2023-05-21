ارتفاع خسائر “إعمار” 3% إلى 171 مليون ريال

أعلنت إعمار المدينة الاقتصادية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 أي لمدة ثلاثة أشهر.

النتائج المالية لإعمال المدينة الاقتصادية بالتفصيل: