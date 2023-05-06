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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم السبت

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم السبت
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.18 ريال، 64.85 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.92 ريال، 59.44 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.78 ريال، 56.74 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.39 ريال، 48.64 دولار.

 

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