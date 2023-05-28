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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.62 ريالاً، 62.57 دولارًا، فيما سجل عيار 22 سعر 215.07 ريالاً، 57.35 دولارًا.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.29 ريالات، 54.74 دولارًا، وعيار 18 وصل إلى 175.97 ريالاً، 46.92 دولارًا.

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