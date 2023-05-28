ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.62 ريالاً، 62.57 دولارًا، فيما سجل عيار 22 سعر 215.07 ريالاً، 57.35 دولارًا.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.29 ريالات، 54.74 دولارًا، وعيار 18 وصل إلى 175.97 ريالاً، 46.92 دولارًا.