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عيار 24 يسجل 236 ريالاً للجرام

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.07 ريال، 62.95 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.40 ريال، 57.71 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.56 ريال، 55.08 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.05 ريال، 47.21 دولار.

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