ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.07 ريال، 62.95 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.40 ريال، 57.71 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.56 ريال، 55.08 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.05 ريال، 47.21 دولار.