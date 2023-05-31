ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

ثغرات أمنية وراء عملية خطف المواطن السعودي بلبنان بطل الدوري السعودي للمحترفين لا يخسر في ليلة التتويج الدفاع المدني يحذر أهالي مكة وجازان السعودية الفتية .. العمر المتوسط للسكان 29 عامًا وللمواطنين 25 اكتمال جاهزية قطارَي الحرمين والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج تفاصيل تعداد السعودية 2022 .. الذكور 61% وعدد الأسر 4.2 ملايين أسرة ضربة جديدة لاقتصاد الصين بسبب ارتفاع البطالة آل باتشينو يرزق بطفل رابع في سن الـ 82 عامًا أندية سعودية تترقب موقف كانتي مع تشيلسي إحباط تهريب 100 كيلو قات بالعارضة
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.07 ريال، 62.95 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.40 ريال، 57.71 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.56 ريال، 55.08 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.05 ريال، 47.21 دولار.