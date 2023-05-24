ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.00 ريال، 63.47 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.16 ريال، أي ما يعادل 58.18 دولارًا.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.25 ريال، 55.53 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.50 ريال، 47.60 دولار.