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عيار 24 بسعر 238 ريالاً

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.00 ريال، 63.47 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.16 ريال، أي ما يعادل 58.18 دولارًا.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.25 ريال، 55.53 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.50 ريال، 47.60 دولار.

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