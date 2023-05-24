ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.00 ريال، 63.47 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.16 ريال، أي ما يعادل 58.18 دولارًا.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.25 ريال، 55.53 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.50 ريال، 47.60 دولار.