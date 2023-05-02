ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات

حادث مروع لوفاة طفل فلسطيني هاجمه أسد وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية كارثة بيئية تقضي على 21 مليون شجرة زيتون طائرة صينية تغادر مطار جدة وعلى متنها 145 راكبًا بنك الرياض يربح 2 مليار ريال خلال الربع الأول بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين غلاء المهور والتكاليف وراء انتشار العنوسة في السعودية وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام 86 يومًا عدسة المصور شاهد يسهم في تحقيق العدالة خالد عبدالرحمن ألغى متابعة الأسماء المستعارة فذكره الجمهور بمخاوي الليل
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.96 ريال، 63.72 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 219.05 ريال، 58.41 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 209.09 ريال، 55.76 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.22 ريال، 47.79 دولار.