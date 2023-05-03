أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام طرح لوحات مميزة في المزاد الإلكتروني اليوم عبر أبشر أم تتعرض لـ 75 لسعة نحل قاتل لإنقاذ أطفالها الخارجية: تعرُّض مبنى المحلقية الثقافية في السودان إلى اقتحام مسلح الخريف: خطط سعودية لتكون لاعبًا رئيسيًّا في مجالات التجارة العالمية بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين حول سقف الدين الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها إقبال كبير على عقود الوساطة العقارية قبل انتهاء المهلة التصحيحية قمر الحليب يزين السماء العربية مساء الجمعة المقبل
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.18 ريال، 64.85 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.92 ريال، 59.44 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.78 ريال، 56.74 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.39 ريال، 48.64 دولار.