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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.18 ريال، 64.85 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.92 ريال، 59.44 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.78 ريال، 56.74 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.39 ريال، 48.64 دولار.

 

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