استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء انفجارات جديدة تهز القرم مساند ينفي منع استقدام العمالة المنزلية من باكستان طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق ريال مدريد يحسم نهائي كأس الملك على حساب أوساسونا ريال مدريد يتفوق على أوساسونا بهدف في الشوط الأول لقطات لهطول الأمطار الغزيرة بعسير
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.18 ريال، 64.85 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.92 ريال، 59.44 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.78 ريال، 56.74 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.39 ريال، 48.64 دولار.