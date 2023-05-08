اللغة العربية تراثنا وقوتنا الناعمة في عالم لا يؤمن إلا بالثقافة العابرة الملهمة مركبة فضاء صينية تعود إلى الأرض بعد مهمة غامضة لقطة تكشف سبب غضب الملك تشارلز قبيل التتويج السعودية قائدة المبادرات وتمتلك المتغيرات المؤثرة في صناعة القرار العربي بالسودان طريقة إضافة عقد الإيجار بـ حساب المواطن استمرار أمطار جازان وعسير والباحة حتى الـ 9 مساءً سقوط 22 قتيلاً بحادث مروع لغرق قارب في الهند استئناف محادثات جدة وسط آمال بتجديد هدنة السودان أمطار متفاوتة ورياح بعدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.30 ريال، 64.88 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 223.03 ريال، 59.47 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.89 ريال، 56.77 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.48 ريال، 48.66 دولار.