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عيار 24 يسجل 243 ريالاً للجرام

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً للجرام

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 213 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.90 ريال، 65.04 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 223.58 ريال، 59.62 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 213.42 ريال، 56.91 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.93 ريال، 48.78 دولار.

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