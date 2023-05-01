Icon

القبض على شخصين روجا الحشيش في القطيف Icon وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية Icon أسرة آل خفير تحتفل بزواج نواف في جدة Icon 11 مخالفًا حاولوا تهريب القات بـ عسير فسقطوا في قبضة الأمن Icon تركيا: زعيم داعش فجر نفسه بحزام ناسف Icon فصل 42 طالبًا من جامعة أردنية بسبب مشاجرة جماعية Icon حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري Icon 16 بندًا في البيان الختامي لمجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا Icon مشروع البحر الأحمر يطلق شركة أكون للمغامرات الرياضية Icon ارتفاع عدد رعايا الإجلاء السعودي من السودان إلى 5409 أشخاص Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المملكة تواصل تسخير كافة الخدمات المقدمة للرعايا

ارتفاع عدد رعايا الإجلاء السعودي من السودان إلى 5409 أشخاص

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ مساءً
ارتفاع عدد رعايا الإجلاء السعودي من السودان إلى 5409 أشخاص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الخارجية، إجمالي عدد الرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان حيث وصل العدد إلى 5409 أشخاص، حسبما أفادت قناة العربية.

جهود متواصلة

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.

قد يهمّك أيضاً
الفتح والوحدة يرتضيان التعادل

الفتح والوحدة يرتضيان التعادل

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

عمليات الإجلاء

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية، أنه تم إجلاء نحو 1866 شخصًا من جنسيات البلدان التالية: (تایلند، أستراليا، وراوندا، وجامبيا، واريتريا، ومالاوي، ومقدونيا، وفرنسا، والهند والنرويج، وفلسطين، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والفلبين ونيجيريا، وبنجلاديش، والسويد، وكينيا، وتونس، والعراق، وليبيا، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتنزانيا وإيران، وباكستان، وكندا، روسيا، وبنما، والإكوادور، أيرلندا، واليونان، وفيتنام، ونيبال والبوسنة والهرسك، جنوب السودان، والصومال، بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وزېمبابوي، وبورندي، وميانمار، وإندونيسيا، وطاجيكستان، ومنغوليا، وتركيا، إيطاليا، وإثيوبيا، تشاد، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وليبيريا، وناميبيا، وسيراليون، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وبنين، وهولندا، ومصر، وموريشيوس، ورومانيا، وعدد من موظفي منظمة الأمم المتحدة).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون ريال في اكتتاب جود الخيري
السعودية اليوم

الوطنية للإسكان وشركاؤها يساهمون بـ 160 مليون...

السعودية اليوم
وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة الملك الرياض قادمين من السودان
السعودية اليوم

وصول 200 شخص على متن سفينة جلالة...

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي...

السعودية اليوم
رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم
السعودية اليوم

رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم

السعودية اليوم
وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا
السعودية اليوم

وفاة الشيخ عبدالله كامل في أمريكا

السعودية اليوم
سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد
السعودية اليوم

سبحات الكهرمان والعقيق والفيروز هدايا محببة بالأعياد

السعودية اليوم
الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت
تكنولوجيا

الحل الأرخص لانهيار بطارية آيفون مع الوقت

تكنولوجيا
“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي
السوق

“التعاونية للتأمين” تعلن استقالة البوق وتكليف القصبي

السوق