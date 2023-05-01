ارتفاع عدد رعايا الإجلاء السعودي من السودان إلى 5409 أشخاص

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أعلنت وزارة الخارجية، إجمالي عدد الرعايا الذين أجلتهم المملكة من السودان حيث وصل العدد إلى 5409 أشخاص، حسبما أفادت قناة العربية.
ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية لهم حتى يصلوا إلى بلدانهم بأمان.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية، أنه تم إجلاء نحو 1866 شخصًا من جنسيات البلدان التالية: (تایلند، أستراليا، وراوندا، وجامبيا، واريتريا، ومالاوي، ومقدونيا، وفرنسا، والهند والنرويج، وفلسطين، واليمن، والولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والفلبين ونيجيريا، وبنجلاديش، والسويد، وكينيا، وتونس، والعراق، وليبيا، والمغرب، والأردن، وموريتانيا، وتنزانيا وإيران، وباكستان، وكندا، روسيا، وبنما، والإكوادور، أيرلندا، واليونان، وفيتنام، ونيبال والبوسنة والهرسك، جنوب السودان، والصومال، بوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغانا، وزېمبابوي، وبورندي، وميانمار، وإندونيسيا، وطاجيكستان، ومنغوليا، وتركيا، إيطاليا، وإثيوبيا، تشاد، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، وأوغندا، وليبيريا، وناميبيا، وسيراليون، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وبنين، وهولندا، ومصر، وموريشيوس، ورومانيا، وعدد من موظفي منظمة الأمم المتحدة).