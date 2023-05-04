ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 215 ريالاً للجرام

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 246.32 ريال، 65.68 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 225.79 ريال، 60.21 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 215.53 ريال، 57.47 دولار، وعيار 18 وصل إلى 184.74 ريال، 49.26 دولار.