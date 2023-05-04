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عيار 24 يسجل 246.32 ريال للجرام

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 215 ريالاً للجرام

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ صباحاً
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 215 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 246.32 ريال، 65.68 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 225.79 ريال، 60.21 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 215.53 ريال، 57.47 دولار، وعيار 18 وصل إلى 184.74 ريال، 49.26 دولار.

 

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