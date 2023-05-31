ارتفاع وفيات الحمى النزفية في العراق إلى 14 حالة

أعلنت مديرية صحة أربيل، العراق، اليوم الأربعاء، وفاة شاب إثر أصابته بمرض الحمى النزفية، وقالت المديرية في بيان، إنه قبل يومين نُقل شاب في عمر 19 عامًا إلى المستشفى وبعد العلاج اللازم والاشتباه بأن يكون مصابًا بمرض الحمى النزفية بسبب الأعراض، أُجريت له الفحوصات.

وتابع البيان أن الفحوصات كان غرضها التأكد من إصابته بمرض الحمى النزفية، وتم إرسال الفحص إلى بغداد أيضًا، مضيفًا أن المريض توفي اليوم رغم منحه العلاج اللازم.

إجمالي إصابات الحمى النزفية في العراق 2023

وكانت وزارة الصحة العراقية قالت في تقرير بمنتصف الشهر الجاري، إن حصيلة الإصابات بالحمى النزفية ارتفع منذ بداية عام 2023 إلى 96 حالة بينهم 13 وفاة، وارتفعت بالحالة الأخيرة إلى 14 حالة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية، أن الأشخاص الأكثر إصابة بالمرض هم مربو الماشية والعاملون في محلات الجزارة، مضيفًا أن هذا لا يعني عدم إمكانية إصابة فئات أخرى، ولكن الفئات الأكثر تماسا مع الحيونات أثناء تربيتها ونقلها والمتاجرة أو بعد ذبحها هم أكثر عرضة للإصابة.

الحمى النزفية

أنواع الحمَّى النزفية الفيروسية هي أمراض مُعدية يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلة شديدة تهدد الحياة. ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرِّب، ويمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط. وعادةً لا يكون النَّزيف الداخلي الذي ينتج عن هذه الحالة مهددًا للحياة، لكن الأمراض نفسها يمكن أن تعرِّض الحياة للخطر.