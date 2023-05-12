Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
اليوم بداية تطبيق البصمة العشرية لليد في الكويت

ازدحام في منفذ النويصيب مع بدء تطبيق قرار البصمة

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
ازدحام في منفذ النويصيب مع بدء تطبيق قرار البصمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت “قناة الإخبارية” لقطات عن وجود ازدحام في “منفذ النويصيب” الحدودي بين المملكة والكويت، منذ بداية اليوم مع بدء تطبيق دولة الكويت قرار البصمة العشرية لليد.

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، تكدسًا وازدحامًا كبيرًا للمركبات في منفذ السالمي الحدودي الرابط بين الكويت والمملكة، وذلك بعد الإعلان عن اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين ابتداءً من اليوم الجمعة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، زحام المركبات التي اصطفت في طوابير بمنفذ السالمي الحدودي، من أجل دخولهم، وذلك قبل تطبيق البصمة العشرية لليد.

تطبيق البصمة العشرية

وكانت سفارة المملكة في الكويت أعلنت، أمس، عن اعتماد دولة الكويت تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية ابتداءً من اليوم الجمعة.

وقالت سفارة المملكة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تود السفارة إحاطة المواطنين بأنه ابتداءً من الجمعة ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم