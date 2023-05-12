ازدحام في منفذ النويصيب مع بدء تطبيق قرار البصمة

وثقت “قناة الإخبارية” لقطات عن وجود ازدحام في “منفذ النويصيب” الحدودي بين المملكة والكويت، منذ بداية اليوم مع بدء تطبيق دولة الكويت قرار البصمة العشرية لليد.

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، تكدسًا وازدحامًا كبيرًا للمركبات في منفذ السالمي الحدودي الرابط بين الكويت والمملكة، وذلك بعد الإعلان عن اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين ابتداءً من اليوم الجمعة.

بعد تطبيق نظام البصمة..

تكدس اوازدحام كبير للمركبات في منفذ السالمي الحدودي الرابط بين #الكويت و #السعودية pic.twitter.com/EKXN53f9FQ — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) May 11, 2023

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، زحام المركبات التي اصطفت في طوابير بمنفذ السالمي الحدودي، من أجل دخولهم، وذلك قبل تطبيق البصمة العشرية لليد.

تطبيق البصمة العشرية

وكانت سفارة المملكة في الكويت أعلنت، أمس، عن اعتماد دولة الكويت تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية ابتداءً من اليوم الجمعة.

وقالت سفارة المملكة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تود السفارة إحاطة المواطنين بأنه ابتداءً من الجمعة ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”.