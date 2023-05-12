ازدحام في منفذ النويصيب مع بدء تطبيق قرار البصمة

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك وظائف شاغرة في شركة إريكسون الهلال بطلًا لـ كأس الملك وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان
وثقت “قناة الإخبارية” لقطات عن وجود ازدحام في “منفذ النويصيب” الحدودي بين المملكة والكويت، منذ بداية اليوم مع بدء تطبيق دولة الكويت قرار البصمة العشرية لليد.
فيديو | مراسل #الإخبارية في الخفجي: ازدحام في "منفذ النويصيب" منذ بداية اليوم مع بدء تطبيق دولة الكويت قرار البصمة العشرية للمغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية pic.twitter.com/jxsDCnD1Dfقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 12, 2023
وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، تكدسًا وازدحامًا كبيرًا للمركبات في منفذ السالمي الحدودي الرابط بين الكويت والمملكة، وذلك بعد الإعلان عن اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين ابتداءً من اليوم الجمعة.
بعد تطبيق نظام البصمة..
تكدس اوازدحام كبير للمركبات في منفذ السالمي الحدودي الرابط بين #الكويت و #السعودية pic.twitter.com/EKXN53f9FQ
— العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) May 11, 2023
وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، زحام المركبات التي اصطفت في طوابير بمنفذ السالمي الحدودي، من أجل دخولهم، وذلك قبل تطبيق البصمة العشرية لليد.
وكانت سفارة المملكة في الكويت أعلنت، أمس، عن اعتماد دولة الكويت تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية ابتداءً من اليوم الجمعة.
وقالت سفارة المملكة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تود السفارة إحاطة المواطنين بأنه ابتداءً من الجمعة ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”.