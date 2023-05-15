الحد الأقصى للسن عند تسجيل تابع بـ حساب المواطن الحزم وصرامة العقوبة تردع مخالفي الأنظمة أمطار غزيرة وسيول على جازان حتى الـ 8 مساءً انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم بدء منافسات آيسف 2023 العالمية بمشاركة سعودية توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق الحمراني: إذا كانت مصاريف أسرتك أكثر من 4500 ريال فأنت مبذر المملكة أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في أكثر الرياضات ربحًا بالعالم
أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين عن استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر اعتبارًا من 25 مايو 2023، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.
يأتي استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، وبما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين الشقيقين.