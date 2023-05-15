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وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين

استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر اعتبارًا من 25 مايو

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر اعتبارًا من 25 مايو
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين عن استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر اعتبارًا من 25 مايو 2023، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين.

يأتي استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، وبما يحقق التطلعات المشتركة لقيادتي ومواطني البلدين الشقيقين.

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