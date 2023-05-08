Icon

اللغة العربية تراثنا وقوتنا الناعمة في عالم لا يؤمن إلا بالثقافة العابرة الملهمة Icon مركبة فضاء صينية تعود إلى الأرض بعد مهمة غامضة Icon لقطة تكشف سبب غضب الملك تشارلز قبيل التتويج Icon السعودية قائدة المبادرات وتمتلك المتغيرات المؤثرة في صناعة القرار العربي بالسودان Icon طريقة إضافة عقد الإيجار بـ حساب المواطن Icon استمرار أمطار جازان وعسير والباحة حتى الـ 9 مساءً Icon سقوط 22 قتيلاً بحادث مروع لغرق قارب في الهند Icon استئناف محادثات جدة وسط آمال بتجديد هدنة السودان Icon أمطار متفاوتة ورياح بعدة مناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
استمرار المفاوضات بمبادرة سعودية أمريكية

استئناف محادثات جدة وسط آمال بتجديد هدنة السودان

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ صباحاً
استئناف محادثات جدة وسط آمال بتجديد هدنة السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسود العالم حالة من الترقب، اليوم الاثنين، لنتائج محادثات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، من أجل التوصل إلى هدنة دائمة، وإنهاء الاقتتال الذي تفجر بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في السودان، مخلفاً مئات القتلى.

مبادرة سعودية أمريكية

ومن المتوقع أن تستمر تلك المحادثات المنعقدة بمبادرة سعودية أمريكية في جدة، خلال الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها.

قد يهمّك أيضاً
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برقم قياسي يُحفز هالاند

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برقم قياسي يُحفز هالاند

الحارثي يحذر من القرض العقاري : عقدك لا يضمن حقك

الحارثي يحذر من القرض العقاري : عقدك لا يضمن حقك

فيما يأمل الوسطاء الدوليون والإقليميون أن تمهد تلك المشاورات في خطوة لاحقة إلى إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية.

رسالة وزير الخارجية

وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن أمله بأن يقود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع إلى إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان.

وقال الأمير فيصل عبر حسابه على تويتر، أمس الأحد، إن السودان يمر بأزمة غير مسبوقة، وإن خيار المملكة هو الوقوف إلى جانبه.

ترحيب دولي

فيما رحبت الآلية الثلاثية الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و”الهيئة الحكومية للتنمية” (إيغاد) في بيان بهذا التطور السياسي. وعبرت عن أملها في أن تسفر المحادثات التقنية بين ممثلي الطرفين في جدة عن تفاهمات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدة أن ذلك يتيح تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين الذين يجب أن تظل حمايتهم مسألة ذات أهمية قصوى.

بدوره، أكد الأمين العام للجامعة العربية خلال اجتماع طارئ الأحد لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أن المفاوضات بين طرفي النزاع تستحق الدعم، مكرراً مناشدته التمسك بهذه الفرصة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز...

السعودية اليوم
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض

السعودية اليوم
ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى
العالم

ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى

العالم
تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون: الفصل الدراسي الثالث أرهقنا
السعودية اليوم

تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون:...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران
العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

العالم
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة