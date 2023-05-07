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اعتبارًا من 7 مايو المقبل

استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة العربية

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة العربية
المواطن - فريق التحرير

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وضعت الجامعة العربية مشروع قرار يفيد باستئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة اعتبارًا من 7 مايو المقبل، كما ورد أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على عودة مشروطة لسوريا، بحسب قناة العربية.

وجاء ذلك أثناء عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة اليوم الأحد، من أجل بحث الأزمة السودانية وإعادة سوريا إلى الحضن العربي.

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أزمة السودان

وعن أزمة السودان التي تمت مناقشتها في الاجتماع نفسه، أفاد مشروع قرار وزراء الخارجية العرب بتشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة الخرطوم، مع التشديد على رفض أية تدخلات خارجية في الشأن السوداني.

كما أفاد مشروع القرار أيضًا بالسعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته مع العمل على معالجة أسباب الأزمة في السودان.

عودة سوريا

وكانت علقت الجامعة العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحرب الأهلية، لكن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد قال إن دمشق ستتمكن قريبًا من العودة إلى الجامعة، مع ذلك فهناك العديد من التحديات التي تنتظرها في حل الصراع المستمر منذ أكثر من عقد، مضيفًا أن لديها ما يكفي من الأصوات بين الأعضاء لاستعادة مقعدها.

استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة العربية

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