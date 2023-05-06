استبدال كلاب الملكة إليزابيث بجاك راسل

اعتمد الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، كلاب جاك راسل كحيوانات أليفة بدلاً من الكورجي التي كانت المفضلة لدى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ومن المحتمل أن يزيد هذا الاهتمام من شعبية هذا النوع من الكلاب في المملكة المتحدة.

بلوبيل وبيث

ووفقاً لتقارير إعلامية، يعيش حاليًا في قصر باكنجهام كلبان من نوع جاك راسل يُدعيان بلوبيل وبيث.

وجرى التقاط صورة لتشارلز وكاميلا بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لزواجهما عام 2020، حيث كانا يحملان الكلبين اللذين ينتميان إلى نوع جاك راسل الذي يتميز بوبره القصير والطاقة الكبيرة.

ولفت بيل لامبرت، الناطق باسم كينيل كلوب، أكبر منظمة بريطانية متخصصة في صحة الكلاب وتدريبها، إلى أنه إذا كان الملك تشارلز يظهر مع كلبيه من نوع جاك راسل بشكل متكرر، فمن المرجح زيادة شعبية هذا النوع من الكلاب في المملكة المتحدة، ولاحظ لامبرت ارتفاعًا في عدد تسجيلات الجراء التي تنتمي إلى سلالة جاك راسل.

كلاب الملكة إليزابيث الثانية

وفيما يتعلق بشعبية كلاب كورجي التي اقتنتها الملكة إليزابيث الثانية خلال فترة حكمها الطويلة، يتوقع أن تنخفض شعبيتها بشكل محدود.

وتعد سلالة جاك راسل التي تم استحداثها في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر لصيد الثعالب، من السلالات المشهورة بشكل أساسي في المملكة المتحدة.