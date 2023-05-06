استبدال كلاب الملكة إليزابيث بجاك راسل

عملية نوعية.. سقوط عصابة من 10 أشخاص بحوزتهم 1.2 مليون قرص مخدر التجارة: إصدار 189 رخصة لتصدير الحديد منذ بدء السماح بالتصدير لقطات تتويج الهلال بالميدالية الفضية لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب العراق يناشد بتدخل دولي لعلاج انخفاض مياه نهري دجلة والفرات انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها أوراوا لم يُسدد على مرمى الهلال! وزير الخارجية: نأمل أن يقود حوار جدة لإنهاء الصراع وعودة الاستقرار بالسودان دياز: الهلال عانى من ضغوط كبيرة وقدمنا مستوى مميزاً لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي
اعتمد الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، كلاب جاك راسل كحيوانات أليفة بدلاً من الكورجي التي كانت المفضلة لدى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ومن المحتمل أن يزيد هذا الاهتمام من شعبية هذا النوع من الكلاب في المملكة المتحدة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، يعيش حاليًا في قصر باكنجهام كلبان من نوع جاك راسل يُدعيان بلوبيل وبيث.
وجرى التقاط صورة لتشارلز وكاميلا بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لزواجهما عام 2020، حيث كانا يحملان الكلبين اللذين ينتميان إلى نوع جاك راسل الذي يتميز بوبره القصير والطاقة الكبيرة.
ولفت بيل لامبرت، الناطق باسم كينيل كلوب، أكبر منظمة بريطانية متخصصة في صحة الكلاب وتدريبها، إلى أنه إذا كان الملك تشارلز يظهر مع كلبيه من نوع جاك راسل بشكل متكرر، فمن المرجح زيادة شعبية هذا النوع من الكلاب في المملكة المتحدة، ولاحظ لامبرت ارتفاعًا في عدد تسجيلات الجراء التي تنتمي إلى سلالة جاك راسل.
وفيما يتعلق بشعبية كلاب كورجي التي اقتنتها الملكة إليزابيث الثانية خلال فترة حكمها الطويلة، يتوقع أن تنخفض شعبيتها بشكل محدود.
وتعد سلالة جاك راسل التي تم استحداثها في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر لصيد الثعالب، من السلالات المشهورة بشكل أساسي في المملكة المتحدة.