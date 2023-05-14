استثمر في الأسرة حملة جديدة لـ المودة

أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة حملة صفقة التوعوية تحت شعار استثمر في الأسرة، تماشيًا مع شعار المنظمة العالمية للأسرة وبالتزامن مع اليوم الدولي للأسرة الذي يوافق 15 مايو من كل عام.

ثقافة الاستثمار

وأوضح المدير العام لجمعية المودة، محمد آل رضي، أن الحملة التوعوية تهدف إلى نشر ثقافة الاستثمار في الأسرة من خلال تسليط الضوء على مفهوم الاستثمار في الأسرة، وعوائد ذلك على العلاقة الزوجية، والعلاقة مع الأبناء، وأثره في حاضرهم كأسرة ومستقبل الأبناء من خلال صقل هوياتهم وتوجهاتهم في الحياة.

4 محاور

وأضاف آل رضي: أن الحملة تقوم على 4 محاور رئيسية كفيلة بتحقيق الاستقرار الأسري لكافة أفرادها، وهي استثمار الوقت والجهد، وترتيب الأولويات والاستثمار في التربية السليمة للأبناء وغرس القيم، وتنقل الحملة رسالة لكل فئة من الفئات المستهدفة، حيث تحث الحملة كبار السن على استثمار خبراتهم وتجاربهم في الحياة لمساعدة أبنائهم وأحفادهم في مواجهة الظروف المتغيرة من واقع تجاربهم، وأن يستثمر الرجل وقته وجهده للموازنة بين العمل والأسرة وتخصيص وقت للزوجة والأبناء والمساعدة في تربيتهم.

وأكمل: وتحث الحملة المرأة على استثمار الوقت والجهد في التربية السليمة وغرس القيم في الأبناء وتخصيص وقت لقضائه مع شريك الحياة، وأن يستثمر الشباب الوقت والجهد في التقرب من أفراد أسرهم وقضاء الوقت مع الأهل والأخوة، والأطفال أيضًا ضمن الفئات المستهدفة لدفعهم لاستثمار الوقت والجهد في تعلم القيم التي يجب أن يكتسبوها لمستقبل واعد.

خطة انتشار

ونوه آل رضي إلى أنه تم بناء خطة انتشار الحملة على عدة محاور رئيسية تساهم في الوصول الى الفئات المستهدفة على أكبر نطاق، وذلك من خلال أولًا تنوع المنتجات الإعلامية والتواجد الميداني، حيث تقوم الحملة بتقديم 43 منتجًا توعويًّا، وثانيًا من خلال الانتشار عبر شركاء النجاح، حيث يساهم مجلس شؤون الأسرة وأكثر من 50 جمعية أسرية من حول المملكة، كما تشارك المنظمة العالمية للأسرة والمنظمة العربية للأسرة والعديد من الشراكات الإقليمية من المنظمات الأسرية الإقليمية والعالمية في نشر المواد الإعلامية للحملة، بالإضافة الترويج للحملة عبر الإعلانات وشاشات الطرق، حيث تستهدف الحملة للوصول إلى 4 ملايين أسرة.