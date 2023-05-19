استحضار صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي يثير جدلًا بمصر

تسبب الملحن المصري عمرو مصطفى في إثارة الجدل بإحياء صوت كوكب الشرق أم كلثوم، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

من ألحان عمرو مصطفى

وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، روّج مصطفى للأغنية المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، ونشر مقطعاً قصيراً من الأغنية.

وعلَّق قائلاً: “على مدار 24 سنة قدّمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخراً مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حبيت أسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنّت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج.

وجاء التفاعل مع الملحن متباينًا، فقد أبدى الجمهور تحمسهم لسماع الأغنية فيما عبر آخرون عن عدم تقبلهم للفكرة ومنهم المنتج محسن جابر الذي اعترض على خطوة الفنان المصري بشأن إعادته تقديم أغاني أم كلثوم على طريقة الذكاء الاصطناعي.

صوت أم كلثوم

وقال جابر، إنه لا أحد يجرؤ على أن يقدم هذا الأمر لاستحضار صوت كوكب الشرق، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حول ما وصفه بالمهزلة والعبث بصوت أم كلثوم.