استخدام برومات البوتاسيوم في المخبوزات ممنوع في السعودية

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أوضح مدير إدارة الغذاء الصحي بالهيئة العامة للغذاء والدواء، فيصل بن سنيد، أن الهيئة منعت استخدام مادة برومات البوتاسيوم في المخبوزات منذ 10 سنوات؛ لأنها قد تسبب السرطان.
فيصل بن سنيد (مدير إدارة الغذاء الصحي بالهيئة العامة للغذاء والدواء): في السعودية ممنوع استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" في المخبوزات لأنها قد تسبب السرطان #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/t6GQx2NG9Kقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 8, 2023
وكشف ابن سنيد، خلال مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن هذه المادة تضاف للخبز لتعزيز النكهة وإعطائه النفخة التي تجعل شكله جميلًا، ولكن تبين من خلال إحدى الدراسات أنها قد تسبب السرطان فلذلك تم حظرها.
من جانب آخر، أشارت أخصائية التغذية ديما الهاجري إلى أن مادة برومات البوتاسيوم سببت أورامًا للبعض بالكلى عند السيدات والغدة الدرقية عند الرجال، وكذلك تسبب برومات التسمم والذي من أعراضه الغثيان والمغص والإسهال وهي محظورة بعدة دول باستثناء أمريكا.