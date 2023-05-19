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أصيب بصرع وكاد أن يختنق حتى الموت

استخراج طاقم أسنان من رئة أمريكي

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
استخراج طاقم أسنان من رئة أمريكي
المواطن - فريق التحرير

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علق طاقم أسنان فضية في رئة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من ولاية ويسكونسن الأمريكية، بعد ابتلاعه بالخطأ.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، أصيب رجل بنوبة صرع وكاد أن يختنق حتى الموت، حيث كان يعاني من سعال شديد وأزيز عند التنفس.

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وعلى الفور، تم نقله إلى المستشفى حيث تم تصويره بالأشعة السينية، وكشف عن وجود طقم أسنان 1.5 بوصة عالق في مجرى الهواء في رئته، وفقًا لدراسة الحالة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة Cureus الطبية.

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استخراج طاقم الأسنان

وسارع الأطباء إلى الشاب لإجراء تنظير القصبات لإزالة الجسم باستخدام أنبوب مرن تم وضعه في حلق الرجل.

ونجح الأطباء في إخراج الأسنان الاصطناعية من مجرى الهواء في رئته، لكنه يعاني من تشنج قصبي، حيث تتقلص عضلات مجرى الهواء في الرئة، جراء العملية، وفقًا لصحيفة Jam Press.

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