استخراج طاقم أسنان من رئة أمريكي

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علق طاقم أسنان فضية في رئة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا من ولاية ويسكونسن الأمريكية، بعد ابتلاعه بالخطأ.
وفي التفاصيل، أصيب رجل بنوبة صرع وكاد أن يختنق حتى الموت، حيث كان يعاني من سعال شديد وأزيز عند التنفس.
وعلى الفور، تم نقله إلى المستشفى حيث تم تصويره بالأشعة السينية، وكشف عن وجود طقم أسنان 1.5 بوصة عالق في مجرى الهواء في رئته، وفقًا لدراسة الحالة التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة Cureus الطبية.
وسارع الأطباء إلى الشاب لإجراء تنظير القصبات لإزالة الجسم باستخدام أنبوب مرن تم وضعه في حلق الرجل.
ونجح الأطباء في إخراج الأسنان الاصطناعية من مجرى الهواء في رئته، لكنه يعاني من تشنج قصبي، حيث تتقلص عضلات مجرى الهواء في الرئة، جراء العملية، وفقًا لصحيفة Jam Press.