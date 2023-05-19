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خلال فحص الأشعة اكتشف الأطباء جسمًا غريبًا بالأمعاء

استخراج كرات مغناطيسية من أمعاء رضيع روسي

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
استخراج كرات مغناطيسية من أمعاء رضيع روسي
المواطن - فريق التحرير

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أزال الأطباء من جزيرة سخالين بأقصى شرق روسيا، كرات مغناطيسية من أمعاء طفل مريض يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

تفاصيل الجراحة

ووفقًا للخدمة الصحفية لوزارة الصحة المحلية، فقد أجرى الجراحون في مستشفى سخالين للأطفال عملية ناجحة لاستخراج ثلاث كرات مغناطيسية من الجهاز الهضمي لطفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط.

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وأردفت أن الطفل نقل إلى المستشفى في حالة ضعف. وكان على الأطباء معرفة سبب المرض في أسرع وقت ممكن لاستبعاد العمليات المرضية المختلفة. وتم إخضاع الطفل على الفور لمجموعة من الفحوص التشخيصية. وخلال فحص الأشعة اكتشف الأطباء جسمًا غريبًا في الأمعاء، وانطلاقًا من موضع الجسم الغريب، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية طارئة.

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ووفقًا للخدمة الصحفية، فعلى الرغم من انثقاب أنسجة الأمعاء في بعض الأماكن، تمكن الأطباء من إجراء عملية جراحية مع الحفاظ على القناة المعوية.

وقد تم خياطة جميع الثقوب التي تشكلت، كما تمت إزالة 3 كرات مغناطيسية ملتصق بعضها ببعض من الجسم.

وجاء في تقرير طبي أنه لم يتم إنقاذ حياة الطفل فحسب بفضل الإجراءات السريعة للجراحين في مستشفى الأطفال المحلي، بل والحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي.

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