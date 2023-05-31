استدعاء 357 مركبة فورد مرسيدس Explorer لخلل خطير

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 357 مركبة فورد “Explorer” موديل 2020- 2022.
وأوضحت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أسباب الاستدعاء تعود لوجود خلل في صواميل تثبيت المحور الخلفي، والذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وعادة ما تنذر وزارة التجارة المواطنين باستدعائها للمنتجات والمركبات التي يوجد بها خلل وذلك من أجل سلامة الجميع.