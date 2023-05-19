استدعاء 422 ألف سيارة فورد بسبب عطل برمجي

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قررت شركة فورد موتور استدعاء 422 ألف سيارة متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة؛ بسبب احتمال تعطل وحدة معالجة الصور، وهو ما سيحول دون عرض صور كاميرا الرؤية الخلفية.
ووفقًا لتقارير إعلامية، يشمل الاستدعاء طُرز إكسبلورر ولينكولن أفياتور إنتاج بين عامي2020 و2023 وطراز لينكولن كورسير إنتاج 2020-2022 المزودة بكاميرا بزاوية 360 درجة.
وكانت الشركة سحبت سيارات من إنتاجها للسبب نفسه في 2021 و2023. وعدلت فورد العام الماضي برمجيات وحدة معالجة الصور في محاولة لحل المشكلة.
وقالت فورد أمس الخميس: إنها “تعمل مع الموردين لتحديد السبب الرئيسي للمشكلة وتوفير الحل المناسب في أسرع وقت”.