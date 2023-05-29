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تطوير المنظومة الأمنية ضرورة لمواكبة المتغيرات الحالية

استراتيجية أمنية جديدة تعزز تواكب النهضة التي تشهدها المملكة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
استراتيجية أمنية جديدة تعزز تواكب النهضة التي تشهدها المملكة
المواطن - فريق التحرير

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قالت الكاتبة نوال الجبر إنه تماشياً مع خطى التطوير العالمية، كان الابتكار في المملكة سيد الموقف، حيث أثبت حضوره في المنظومة الأمنية المواكبة لرؤية المملكة 2030، تعزيز الأمن للسياح والزائرين هو الأساس الذي تُبنى عليه براهين الإنجاز في مختلف القطاعات، من خلال الوصول إلى أعلى المعايير الأمنية التي تتميز بها المملكة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه حفظ الأمن والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية.

تطوير المنظومة الأمنية في المملكة

وأضافت الكاتب في مقال لها بصحيفة “الرياض”، بعنوان “الأمن السياحي”، إن هذه المهمة الأساسية التي تعنى بها الدول نتيجة زيادة التحديات والصراعات وانتشار الإرهاب بأشكاله المختلفة جعل هناك اهتماماً خاصاً بضرورة تطوير المنظومة الأمنية في المملكة بما يتواكب مع هذه المتغيرات وتأثيرها على الأمن واستقرار ثوابته.

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وتابعت الكاتبة بقولها “إن القبول الواسع للتقدم في السياحة باستحداث ممارسات سيأتي بلا شك مدفوعاً في جزء كبير منه تاريخياً بالأحداث الكبرى والمآسي والتحديات الأمنية لتكون حافزاً لتفعيل كل التقنيات والابتكارات وبالتأكيد الذكاء الاصطناعي كتقنية رئيسة فاعلة، يمكننا قيادة الابتكار والتصدي للقضايا التي يواجهها السياح من خلال قيادة تحول أمني كبير في هذا المجال حيث مجلس النيابة العامة يقرّ إنشاء نيابات السياحة في المطارات”.

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إنشاء نيابة السياحة

وواصلت الكاتبة بقولها “يأتي إنشاء نيابة السياحة في المقر الرئيس للنيابة العامة، والنيابات التابعة لها في المطارات الدولية والإقليمية في المملكة بمسمى “نيابات السياحة”، وتهدف نيابات السياحة إلى إنهاء إجراءات قضايا السياح والزوار خلال وقت قصير وفق النظام ومبادئ العدالة الناجزة، بما يتوافق مع مستهدفات السياحة ضمن رؤية المملكة 2030، كما تتخذ النيابات الإجراءات والتدابير القانونية كافة والتصرف في القضية وفق النظام، وترتبط مباشرة بالنائب العام، وستعمل على مدار الساعة لضمان تمتع السياح بحقوقهم والضمانات المقررة لهم، ويعمل بها كادر من المؤهلين من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية”.

تعزيز مفهوم الأمن والاستقرار

وختم الكاتبة “لتعزيز مفهوم الأمن والاستقرار ولتحقيق استدامة التنمية التي تسعى لها المملكة في ظل التطور الكبير الذي تشهده حالياً ومستقبلاً انطلقت هذه الاستراتيجية الأمنية الجديدة من واقع دراسة الوضع الراهن والمتغيرات الحالية التي نمر بها، وروعي فيها الآثار المصاحبة للنهضة التي تشهدها المملكة، والتي تعزز من استتباب آفاق الأمن واستقراره”.

 

 

 

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