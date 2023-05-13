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في اقتحام جديد لمخيم بلاطة بنابلس

استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 برصاص القوات الإسرائيلية

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 برصاص القوات الإسرائيلية
المواطن - فريق التحرير

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استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب 6 آخرون، اليوم السبت، بعد أن اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مخيم بلاطة قرب نابلس، فيما جددت القوات الإسرائيلية القصف على غزة.

اقتحام نابلس

وأفادت سكاي نيوز بأن قوة إسرائيلية حاصرت أحد المنازل في مخيم بلاطة قرب نابلس واشتبكت مع فلسطينيين داخل المخيم، ما تسبب بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 6 بجروح.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إنه قُتل الشاب سائد جهاد شاكر مشه البالغ من العمر، 32 عامًا، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج، 19 عامًا، بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، بالإضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ”.

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مواجهات مخيم بلاطة

من جهته، أضاف الهلال الأحمر الفلسطيني إن حصيلة مواجهات مخيم بلاطه، بلغت إلى جانب القتلى، 3 إصابات بالرصاص الحي، إحداها لسيده تبلغ من العمر 50 عامًا وأصيبت بـ”أربع رصاصات ووضعها خطر”.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى ثلاث إصابات أخرى بشظايا رصاص، وتمت معالجتهم في المكان، بالإضافة إلى 75 حالة اختناق بالغاز.

اعتقال آخرين

وذكرت مصادر فلسطينية لاحقًا أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مخيم بلاطة بعد فشلها في اعتقال ناشطين فلسطينيين.

وفي قطاع غزة، جددت إسرائيل القصف على القطاع، بعد غارات أسفرت عن مقتل مسؤولين في الجناح العسكري للجهاد بينهم قائد العمليات.

غارة إسرائيلية

وشن الجيش الإسرائيلي غارة جديدة على قطاع غزة صباح السبت، فيما بأتي ذلك بعدما شنت إسرائيل غارتين أسفرتا عن مقتل ناشطين فلسطينيين في الوحدة الصاروخية لحركة الجهاد.

وقد ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى 33 قتيلاً ونحو 100 جريح منذ بدء العمليات العسكرية المستمرة منذ 4 أيام.

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