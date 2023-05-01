استشهاد فلسطيني وإصابة 6 برصاص جيش الاحتلال

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة 6 برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا والأغوار.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك، إن الفتى جبريل اللدعة البالغ من العمر 17 عاماً قُتل بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، مشيرة إلى أن ثلاثة مصابين حالتهم خطيرة.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.