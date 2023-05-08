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فارق 7 نقاط في سباق انتخابات عامة

استطلاعات الرأي تشير لتفوق ترامب على بايدن

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
استطلاعات الرأي تشير لتفوق ترامب على بايدن
المواطن - فريق التحرير

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كشف استطلاع للرأي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتفوق على الرئيس جو بايدن بسبع نقاط مئوية في سباق انتخابات عامة، إذ حصل ترامب على 49% مقابل 42% لبايدن، بحسب صحيفة واشنطن بوست وقناة إيه بي سي الأمريكيتين، أمس الأحد.

نتائج الاستطلاعات

وقال 44% من الأمريكيين البالغين الذين شملهم الاستطلاع: إنهم سيصوتون حتمًا أو على الأرجح، لصالح ترامب، مقابل 38% لصالح بايدن، بينما لم يحسم 12% موقفهم، وفقًا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

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وتراجعت شعبية بايدن إلى مستوى متدنٍّ جديد عند 36%، مقارنة مع 42% في فبراير الماضي.

ولفتت واشنطن بوست إلى أن حملة إعادة انتخاب بايدن تحاول بالفعل “صرف تركيز الناخبين” بعيدًا عن تحفظاتهم بشأنه، وجعل الانتخابات العامة المقررة في عام 2024 بدلًا من ذلك، خيارًا وليس استفتاء.

وفيما يتعلق بالفطنة، يقول 94% من الجمهوريين، و69% من المستقلين، بل وحتى 21% من الديمقراطيين: إن بايدن يفتقر إلى الحدة الذهنية كي يكون رئيسًا.

الحدة الذهنية

ولفت جاري لانجر مدير وحدة الاستطلاعات لدى “إيه بي سي” إلى أن “32% فقط يرون بشكل عام أن بايدن يتمتع بحدة ذهنية تمنحه العمل بفعالية كرئيس، في انخفاض حاد من 51%، عندما كان يخوض سباق الرئاسة قبل ثلاث سنوات.

ويقول 54%: إنهم يرون أن ترامب يتمتع بالحدة الذهنية المطلوبة لذلك.

وفيما يتعلق بالصحة الجسدية المطلوبة لرئاسة البلاد، يرى 33% فقط ممن شملهم الاستطلاع، أن بايدن (80 عامًا) يتمتع بها، مقابل 64% لصالح ترامب البالغ (76 عامًا).

ويريد 58% من البالغين من أصحاب الميول الديمقراطية، وفقًا للاستطلاع، ترشيح شخص آخر إلى جانب بايدن.

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