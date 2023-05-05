استعدادات أمنية ضخمة لتتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا

كشفت تقارير إعلامية أن الاستعدادات الأمنية في المملكة المتحدة، بلغت أعلى مستوياتها قبيل انطلاق حفل التتويج الذي سينصب به تشارلز الثالث ملكًا غدًا السبت؛ وذلك لضمان انتهاء الحدث الملكي دون أي خروق.

تهديدات محتملة

وذكر داي ديفيز، رئيس الحماية الملكية السابق للملكة إليزابيث، التهديدات المحتملة التي ستواجه ضباط الشرطة خلال حفل التتويج غدًا، في حديثه إلى وسائل إعلامية، أنه يأمل في ألا تكون هناك “فجوة أمنية” خلال الحدث.

وأظهر أن أكبر التهديدات التي تواجه الشرطة، المحتجون، حيث أعلنت عدة مجموعات نيتها الاحتجاج يوم التتويج.

وأكمل: تاريخيًّا، تعرض عدد من أفراد العائلة المالكة لهجوم في مواكب مثل هذه على وجه التحديد؛ لذا عليك أن تكون حذرًا، يستغل الناس الفرصة لدخول التاريخ.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع العالمية الاستعدادات التي سيتم اتخاذها، ومنها نشر القناصة على أسطح المنازل، إضافة إلى تفعيل تقنيات الغطاء الجوي وخاصية التعرف على الوجوه.

11000 شرطي

وسيتواجد أكثر من 11000 شرطي، إضافة إلى وحدات الأسلحة النارية التكتيكية والرشاشات والمسدسات، وستكون هناك مركبات استجابة مسلحة في وضع الاستعداد.

ويخطط كبار الضباط لاستخدام تقنية التعرف على الوجه لأول مرة لتحديد المشتبه بهم الذين قد يحاولون الاختلاط بالحشود المجتمعة.

وسيتم توفير الغطاء الجوي من خلال ثلاث طائرات هليكوبتر من طراز إيرباص ذات محركين من وحدة الدعم الجوي لشرطة العاصمة، مدعومة بطائرات من قوات أخرى.

وستقوم الكلاب البوليسية تحت إدارة مدربيها بإجراء فحوص عشوائية للمتفجرات.