أكوام من المعكرونة قرب جدول مياه في نيوجيرسي الأهلي يهزم بيراميدز ويُتوج بالسوبر المصري استقالة مفاجئة لمديرة الصحة الأمريكية وظائف شاغرة في البنك الإسلامي توقعات بموجة حر متوسطة على معظم المناطق غدًا الأهلي يعود إلى دوري الكبار الأرصاد يتفاعل مع توائم نجران: عناصر الطقس الجميلات وظائف شاغرة بشركة بيكر هيوز في 3 مدن وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي خدمات طبية متكاملة على سفن جلالة الملك للقادمين من السودان
كشفت مديرة وكالة الصحة العامة الأمريكية الرئيسية، روشيل والينسكي، الجمعة، أنها ستغادر منصبها في نهاية يونيو، من دون تحديد سبب دقيق للاستقالة، لكنها أشارت إلى فترة “انتقالية” مواتية قبل نهاية حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بكوفيد-19 قريبًا.
ووفقًا لتقارير إعلامية، عملت روشيل والينسكي (54 عامًا)، مديرة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” لعامين ونيف.
وكانت إحدى الشخصيات الرئيسية في حكومة جو بايدن في مجال الاستجابة لوباء كوفيد-19، إذ قادت وكالتها حملة تطعيم غير مسبوقة.
وظهرت هي نفسها بانتظام على شاشات التلفزيون، بهدف نقل رسائل الوقاية إلى الأمريكيين، وشرح أحدث الإجراءات المعتمدة.