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أعلنت ترك منصبها في نهاية يونيو

استقالة مفاجئة لمديرة الصحة الأمريكية

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
استقالة مفاجئة لمديرة الصحة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت مديرة وكالة الصحة العامة الأمريكية الرئيسية، روشيل والينسكي، الجمعة، أنها ستغادر منصبها في نهاية يونيو، من دون تحديد سبب دقيق للاستقالة، لكنها أشارت إلى فترة “انتقالية” مواتية قبل نهاية حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بكوفيد-19 قريبًا.

ووفقًا لتقارير إعلامية، عملت روشيل والينسكي (54 عامًا)، مديرة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها “سي دي سي” لعامين ونيف.

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حملات تطعيم

وكانت إحدى الشخصيات الرئيسية في حكومة جو بايدن في مجال الاستجابة لوباء كوفيد-19، إذ قادت وكالتها حملة تطعيم غير مسبوقة.

وظهرت هي نفسها بانتظام على شاشات التلفزيون، بهدف نقل رسائل الوقاية إلى الأمريكيين، وشرح أحدث الإجراءات المعتمدة.

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