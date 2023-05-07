استقالة وزير التربية الصربي بعد مجزرة المدرسة الدامية

كشفت تقارير إعلامية أن وزير التربية الصربي برانكو روزيتش، استقال الأحد، بعد أربعة أيام من مجزرة في مدرسة قتل خلالها فتى في الثالثة عشرة ثمانية تلاميذ وعنصرًا أمنيًّا.

مأساة كارثية

وبحسب وسائل الإعلام، قدم برانكو روزيتش تعازيه إلى عائلات ضحايا “مأساة كارثية” صدمت الأمة البلقانية، وذلك في رسالة مفتوحة الى رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش.

وغرد الوزير عبر تويتر: “أقدم استقالتي النهائية من منصب وزير التربية داخل حكومة جمهورية صربيا”.

وروزيتش عضو في حزب صربيا الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم. وعزا هذه المجزرة غير المسبوقة في البلاد الى الإنترنت وألعاب الفيديو و”القيم الغربية”.

وكانت أحزاب المعارضة والمجموعات الحقوقية طالبت فورًا باستقالته إثر المأساة.