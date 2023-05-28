استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى جدة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وسط استقبال جماهيري كبير.

الاتحاد يحسم اللقب

ولعب الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب رسميًا.

ورفع العميد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني الذي تعثر بتعادل إيجابي أمام الاتفاق بنتيجة 1\1.

استقبال حافل

ونظمت الجماهير الاتحادية استقبالًا ضخمًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث احتشدت بأعداد كبيرة، وسط هتافات لنجوم العميد، الذين تمكنوا من الخروج بصعوبة.

واحتفلت الجماهير في شوارع جدة حتى الصباح؛ بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى منذ 14 عامًا، وتزينت البيوت بأعلام العميد، كما توجهت أعداد كبيرة إلى مقر النادي، وسط احتفالات كبيرة.

التألق مع نونو سانتو

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث حقق 21 انتصارًا، وتعادل 6 مرات وخسر مواجهتين فقط.

ونجح لاعبو العميد في تسجيل 58 هدفًا في دوري روشن السعودي، واهتزت شباكه 13 مرة فقط، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا، يليه النصر الذي استقبل 18 هدفًا.