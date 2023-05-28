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بعد التتويج بدوري روشن

استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى جدة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وسط استقبال جماهيري كبير.

الاتحاد يحسم اللقب

ولعب الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، وفاز العميد بثلاثة أهداف دون رد، ليتوج باللقب رسميًا.

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ورفع العميد رصيده إلى 69 نقطة، منفردًا بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الثاني الذي تعثر بتعادل إيجابي أمام الاتفاق بنتيجة 1\1.

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نادي الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

استقبال حافل

ونظمت الجماهير الاتحادية استقبالًا ضخمًا للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث احتشدت بأعداد كبيرة، وسط هتافات لنجوم العميد، الذين تمكنوا من الخروج بصعوبة.

الاتحاد
جانب من استقبال الجماهير – المصدر @ittihad

واحتفلت الجماهير في شوارع جدة حتى الصباح؛ بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى منذ 14 عامًا، وتزينت البيوت بأعلام العميد، كما توجهت أعداد كبيرة إلى مقر النادي، وسط احتفالات كبيرة.

الاتحاد
جانب من استقبال الجماهير – المصدر @ittihad

التألق مع نونو سانتو

وقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا مع المدير الفني البرتغالي نونو سانتو في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث حقق 21 انتصارًا، وتعادل 6 مرات وخسر مواجهتين فقط.

ونجح لاعبو العميد في تسجيل 58 هدفًا في دوري روشن السعودي، واهتزت شباكه 13 مرة فقط، ليتصدر قائمة الأقوى دفاعيًا، يليه النصر الذي استقبل 18 هدفًا.

الاتحاد
جانب من استقبال الجماهير – المصدر @ittihad

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