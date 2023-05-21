استقبال مميز لنجوم مانشستر سيتي قبل لقاء تشيلسي

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تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي استقبالًا مميزًا لدى وصولهم إلى الملعب، قبل مباراة اليوم ضد تشيلسي.
وانطلقت، قبل قليل، مباراة السيتي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على ملعب الاتحاد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحرصت الجماهير على التواجد خارج أسوار ملعب الاتحاد، لاستقبال نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بعدما ضمن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي.
ونشر حساب مانشستر سيتي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا وفيديو لوصول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والمدير الفني بيب غوارديولا، وسط استقبال حافل من الجماهير، التي أشعلت الألعاب النارية.
A champions' welcome! 🙌#ManCity | @okx pic.twitter.com/sTAHnddLKc
— Manchester City (@ManCity) May 21, 2023
وضمنت كتيبة غوارديولا التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم، وذلك بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ضد نوتنجهام فورست بهدف دون رد بالأمس.
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال عند 81 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن السيتيزنز الذي يتبقى له 3 مباريات، ومنها مواجهة اليوم ضد تشيلسي، فيما تتبقى مباراة واحدة للجانرز.
وظهر السيتي بشكل مميز، ليُحقق لقب البريميرليج عن جدارة، حيث نجح في تحقيق الفوز 27 مرة، وتعادل 4 مرات وخسر مثلهم، كما أنه الوحيد الذي حقق 11 انتصارًا متتاليًا هذا الموسم، ولا يزال قادرًا على زيادة هذا السجل.