استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء انفجارات جديدة تهز القرم مساند ينفي منع استقدام العمالة المنزلية من باكستان طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار متفاوتة وأجواء حارة بمعظم المناطق ريال مدريد يحسم نهائي كأس الملك على حساب أوساسونا ريال مدريد يتفوق على أوساسونا بهدف في الشوط الأول لقطات لهطول الأمطار الغزيرة بعسير
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقتي الباحة ونجران وسط توقعات بأن تستمر للمساء.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية في منطقة الباحة تؤثر على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، حيث يتوقع استمرارها حتى الساعة الـ 10 مساءً.
فيما تؤثر الحالة الممطرة بمنطقة نجران على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة،
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، حيث يتوقع استمرارها حتى الساعة الـ 11 مساءً.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.
وأضاف التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.
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