استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقتي الباحة ونجران وسط توقعات بأن تستمر للمساء.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية في منطقة الباحة تؤثر على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، حيث يتوقع استمرارها حتى الساعة الـ 10 مساءً.

فيما تؤثر الحالة الممطرة بمنطقة نجران على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة،

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، حيث يتوقع استمرارها حتى الساعة الـ 11 مساءً.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

وأضاف التقرير أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية.

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