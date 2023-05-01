استمرار أمطار الباحة ونجران حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهات من هطول أمطار تتراوح من خفيفة إلى متوسطة في منطقتي الباحة ونجران، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 10 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تؤثر الحالة الجوية بمنطقة نجران على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ووفقا لتنبيهات الأرصاد، تؤثر الأجواء الممطرة بمنطقة الباحة على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.