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مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في الرؤية

استمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساءً

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
استمرار أمطار الرياض حتى الـ 10 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل كلاً من “الدرعية – العاصمة الرياض – المزاحمية – حريملاء – ضرما – مرات”.

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وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

 

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