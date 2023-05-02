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مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية

استمرار أمطار جازان وعسير حتى الـ 9 مساءً

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
استمرار أمطار جازان وعسير حتى الـ 9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي جازان وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة في جازان تؤثر على محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيف وهروب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

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فيما تؤثر الحالة الجوية في منطقة عسير، أبها وأحد رفيدة الحرجة والربوعة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصاحبها زخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

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