استمرار الأجواء الماطرة على جازان للمساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة المطرية في جازان تشمل محافظات الريث، والحرث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.