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بهطول أمطار متوسطة وسيول وبرد

استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 17 خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم وحتى صباح يوم غد الأربعاء.

ونبه الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى تمركز الحالة الممطرة المتوقعة على مناطق حائل والمدينة المنورة ومرتفعات الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة خاصة الطائف وشرقها مع فرصة سيول وحبات برد.

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وأشار الحصيني إلى امتداد الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق الشمالية والجوف وتبوك والقصيم وغرب وجنوب غرب الرياض، وتمتد إلى اليمن تسبقها برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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