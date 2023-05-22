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أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى غزيرة

استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بمعظم المناطق

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بمعظم المناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار الحالة الممطرة الـ 17 وتوسعها لتشمل معظم مناطق المملكة وبعض دول الخليج العربي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الممطرة متفاوتة من مكان لآخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تسبقها برياح مغبرة.

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وأشار الحصيني إلى أن درجات الحرارة لا زالت أقل من معدلها السنوي في مثل هذا التوقيت من العام على معظم مناطق المملكة.

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من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

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