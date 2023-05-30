استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية

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تستمر فعاليات التمرين المشترك “عزم النسر 23” في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي في يومه الثاني، بقيادة القوات المسلحة الملكية السعودية ومشاركة قوات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية.
ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال الدفاع الجوي الصاروخي وتوحيد إجراءات التخطيط والتنفيذ وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق للعمل المشترك للوصول إلى التوافق والتكامل العملياتي المطلوب.
فيديو | بقيادة المملكة.. استمرار فعاليات التمرين المشترك "عزم النسر23"#الإخبارية pic.twitter.com/B7L7rhyH3X
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2023