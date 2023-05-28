استنفار أمني في إسرائيل وإصابات بسبب صرصور

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تسبب صرصور في ذعر واستنفار أمني في إسرائيل، بعدما أثار هلع بين رواد مقهى بشارع ديزنغوف في قلب تل أبيب بإسرائيل.
وأفاد موقع والا العبري، بأن حالة من الفوضى اندلعت في المقهى بعد رؤية الصرصور، وتم رصد سقوط طاولات ومقاعد وأواني الطعام أرضًا، ليتم استدعاء الشرطة بعدما ساد اعتقاد بوجود حادث أمني.
وأردف الموقع بأن تحقيقات الشرطة توصلت إلى أن سبب الصراخ كان رؤية صرصور تحت الطاولات، ما أثار فزع امرأة أسقطت منضدتها أرضًا ليعتقد رواد المقهى أن هناك مشكلة أمنية.
واختتم الموقع بأن شخصين تعرضا لإصابات طفيفة جراء تحطم الزجاج في أثناء محاولتهما الفرار من موقع الحادث.