اشتباكات بين جماهير فريقي روما وإشبيلية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاشتباكات حدثت بين جمهور فريقي روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني وذلك قبل ساعتين من نهائي الدوري الأوروبي الذي يجمع بين الفريقين الليلة.

وظهر في مقطع الفيديو، الشرطة المجرية وهي تحاول التفريق بين الجمهورين، منعاً لحدوث أي مشكلات.

توقيت المباراة

وتنطلق المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” بوشكاش آرينا” في المجر، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM و BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , TOD APP – BEIN SPORTS.

وكان فريق روما صعد إلى نهائي اليورباليغ، وذلك على حساب فريق باير ليفركوزن الألماني، حيث انتهت مباراة الذهاب في إيطاليا بفوز روما بهدف، وفي لقاء الإياب في ألمانيا تعادل الفريقان بدون أهداف.

مشوار روما وإشبيلية

أما إشبيلية فكان صعد على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في إيطاليا، بينما فاز إشبيلية في لقاء الإياب في إسبانيا بهدفين لهدف.

وفي مباراة الإياب كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح فريق يوفنتوس في افتتاح التسجيل بالدقيقة الـ65 عبر الصربي دوشان فلاهوفيتش، ثم نجح إشبيلية سريعًا في إحراز هدف التعادل الإسباني سوسو في الدقيقة الـ72 من تصويبة قوية.

وبعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1/ 1، لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، حيث نجح الأرجنتيني إيريك لاميلا ومن ضربة رأسية في إحراز الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة الـ95 من عمر الشوط الإضافي الأول.